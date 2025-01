In Francia – Thiago Motta in pericolo? La Juventus ha contattato Xavi

In Francia sostengono che la Juventus ha contattato un altro allenatore. L'Equipe titola: "Xavi è stato contattato per la Juventus". Il club bianconero, stando alla versione del quotidiano francese, avrebbe contattato l'ex giocatore del Barcellona per avviare colloqui informali. "La posizione di Thiago Motta è in pericolo?", la domanda successiva.

E nel testo dell'articolo si legge anche: "È presto per dirlo ma la dirigenza del club torinese sembra prepararsi al futuro. Avrebbero per questo preso contatti nelle ultime ore con Xavi, ex tecnico del Barça. Fonti italiane spiegano che questa raccolta di informazioni non riguarda Thiago Motta nel breve termine ma semplicemente è un passo logico per un club come la Juventus che vuole restare aperto ai mercati, anche a quello degli allenatori", si legge.