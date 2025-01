Il più atteso della Juve, Kolo Muani, ha segnato e fatto poco altro: ma non giocava da un po’; Yildiz e Nico hanno girato al minimo, Koop ha confermato che quello da strappare a Gasperini era Ederson e non lui; Cambiaso è stato surclassato da Politano, il migliore, e insomma la corsa al posto Champions, per Thiago, si è complicata. Ciò che è totalmente mancato alla Juve è stato lo spirito: non ha mostrato la determinazione, il coraggio che dopo l’intervallo il Napoli ha portato sul campo in dosi abbondanti. Non posso sapere quale favola abbia raccontato Conte ai suoi per trasformarli fino a quel punto: di sicuro non era Cappuccetto Rosso, o forse soltanto la parte del lupo. E qualcuno ha fatto la fine della nonnina"