"La società ha fatto un'offerta, poi ognuno è libero di accettarla o meno. L'offerta era più che congrua, di oltre 10 milioni, non una cosa di poco conto. Ma non è che o Fazzini o morte". Così Claudio Lotito , all'uscita dal Campidoglio dove la Lazio ha festeggiato i 125 anni di storia, torna sull'offerta all'Empoli per Jacopo Fazzini, giudicata troppo bassa dalla società toscana.

Rimanendo in tema mercato, poi, il numero laziale parla di Rovella, sottolineando come per lui parlino "i fatti, qualche anno fa c'era qualcuno che poneva il problema secondo cui i dovessi necessariamente prendere Ricci. Io guardo in modo asettico gli aspetti di carattere tecnico-comportamentale. Oltre alla qualità, serve anche il carattere della persona. In una squadra non ci devono essere prime donne, una squadra è un'unione di persone che combattono per lo stesso obiettivo".