"Non tutti i mali vengono per nuocere; un bagno d'umiltà serve, per ricominciare con maggiore entusiasmo e concentrazione. È stata una partita ineguagliabile, perché abbiamo perso due difensori centrali nel giro di un tempo. Nei primi 35 minuti mi è sembrato che la Lazio stesse mettendo in difficoltà l'Inter. Poi le partite si perdono e per me è stata la sconfitta più sonora mai avuta; io 0-6 non ho mai perso. Però questo deve essere un punto di partenza per riportare le persone con i piedi per terra".