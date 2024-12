CM – Milan, Fonseca si gioca tutto a Verona. Allegri in pole

Se il Milan dovesse incappare in eventuali problemi contro il Verona, Fonseca resterebbe sulla sua panchina? Da quanto scrive calciomercato.com, la gara contro i gialloblù deve essere considerata come l'ultima spiaggia per l'allenatore portoghese. Al momento la società non avrebbe avuto alcun contatto con altri eventuali allenatori. Ma se mai dovesse esserci un addio sarebbe per un allenatore che conosca bene il calcio italiano e la Serie A.

Per questo in questo momento, secondo il sito specializzato in operazioni di mercato, sarebbe improbabile l'arrivo di Xavi che era stato sondato in passato da Ibrahimovic. Ci sono state anche voci sull'ex allenatore dell'Inter ed ex ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini. Ma pare proprio che l'opzione più accreditata per la panchina del Milan sia la pista che porta a Massimiliano Allegri. E in seconda battuta ci sarebbe Sarri. Il sito sostiene anche che l'allenatore che l'anno scorso ha vinto la Coppa Italia con la Juve avrebbe dato disponibilità ai rossoneri che ha già allenato in passato.