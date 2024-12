Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato su Twitter l'andamento della Juventus in campionato

La Juventus ha evitato la sconfitta contro il Venezia ultimo in classifica grazie al rigore segnato da Dusan Vlahovic al 95'. 2-2 per i bianconeri che perdono terreno nei confronti di Atalanta e Napoli, in attesa della partite della domenica e di Lazio-Inter di domani.