Al Milan stanno facendo la rivoluzione. Sul mercato, almeno. Perché dopo l'addio a Fonseca, era chiaro, sono cambiati i piani tecnici della società rossonera che con Conceiçao ha scelto un allenatore completamente diverso da quello precedente. Ma anche in questo caso non mancano le frizioni con lo spogliatoio. È quello che scrive il Corriere della Sera spiegando che i dirigenti rossoneri stanno un po' sconfessando la loro linea estiva se si pensa che Morata, l'attaccante arrivato in estate, è già in partenza per la Turchia.