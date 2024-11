"Il giocatore si è trasferito a zero ai biancorossi, nonostante avesse ancora un anno di contratto. Il Milan ha il diritto al 50% sulla futura rivendita del giocatore, ma non ha nessuna prelazione o diritto di pareggiare un'eventuale offerta di un'altra squadra. Maldini, inoltre, ha ben due clausole: 12 milioni di euro per i club italiani e 15 per i club stranieri".