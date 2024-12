Ranieri: “Dybala? Nessuna offerta, sta bene con noi e io sto bene con lui”

Claudio Ranieri, dopo la vittoria contro il Parma, con doppietta di Dybala , ha parlato proprio del giocatore argentino e delle voci che lo vogliono lontano dalla Roma e vicino, per esempio al Galatasaray. Dobbiamo capire anche il mestiere degli agenti, girano per il mondo offrendo i propri assistiti come il bene più prezioso, ma a noi non è arrivata alcuna offerta.

«Una Roma con Dybala e senza è diversa come ha detto del resto Mourinho», ha detto innanzitutto ai microfoni di DAZN. Ma del giocatore ha parlato anche in conferenza stampa. «Dobbiamo capire anche il mestiere degli agenti, girano per il mondo offrendo i propri assistiti come il bene più prezioso, ma a noi non è arrivata alcuna offerta. So che Dybala vuole restare e sta bene con noi e io sto bene con lui», ha detto proprio a proposito dell'argentino l'allenatore. E ha così confermato le parole del ds giallorosso, Ghisolfi, che prima della gara col Parma ha parlato del giocatore argentino sottolineando che non ci sono offerte per lui.