Il Napoli sta per cedere Khvicha Kvaratskhelia. Lo stesso Antonio Conte ha confermato in conferenza stampa che il giocatore vuole andarsene

Il Napoli sta per cedere Khvicha Kvaratskhelia. Lo stesso Antonio Conte ha confermato in conferenza stampa che il giocatore ha chiesto ufficialmente la cessione già nel mercato di gennaio. Il Psg sta lavorando per chiudere in tempi brevi l'acquisto.