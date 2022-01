Mercato, crollato il valore di Thuram. La Bild sul suo futuro: “Addio sicuro se…”

Le ultime sul futuro del giocatore, che in estate aveva sfiorato il passaggio all'Inter

In estate Marcus Thuram ha sfiorato il passaggio all'Inter per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Poi anche a causa dell'infortunio del giocatore del Borussia Mönchengladbach non se ne fece nulla. A quel tipo di offerta e cifra - scrive la Bild - il club tedesco dovrà definitivamente dire addio perché il valore del giocatore è crollato. Chi ha perso di più in questa vicenda è proprio Thuram, che non gode più della stessa considerazione nella sua squadra ma neanche sul mercato. La Bild aggiunge che "un suo addio al Borussia sarebbe cosa già decisa in caso di un'offerta abbastanza adeguata". Il giocatore non ha futuro al Borussia, un suo trasferimento potrebbe concretizzarsi già nella finestra invernale o più probabilmente in quella estiva.