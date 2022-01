Chelsea, Tuchel: “Lukaku chiave, ma il suo approccio è sbagliato perché…”

Il tecnico del Chelsea torna a parlare del belga: "È un giocatore chiave e vogliamo che sia un giocatore chiave, ma..."

Intervenuto in conferenza stampa, Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, è tornato a parlare di Romelu Lukaku dopo le pesanti dichiarazioni dopo la sconfitta contro il Manchester City: "È un giocatore chiave e vogliamo che sia un giocatore chiave, ma per me è l'approccio sbagliato. È uno sport di squadra, quindi non si tratta di dieci giocatori al servizio di un giocatore. Non è il Chelsea e non è il calcio".