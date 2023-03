GdS – Inter su Baldanzi, Empoli chiaro: il messaggio sul suo futuro verso l’estate

L’ Inter da mesi ormai segue Tommaso Baldanzi , grande rivelazione dell’Empoli. Il gioiello classe 2003 ha tutte le caratteristiche che cercano i dirigenti nerazzurri per presente e futuro. Ecco quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport sul giocatore.

“L’Empoli è stato chiaro su Baldanzi: resta un altro anno. Così per la prossima estate il primo obiettivo diventa Scalvini, jolly buono per ogni evenienza: personalità da vendere, ma prezzo alto”, si legge. Da capire se l’Inter proverà comunque a ‘bloccare’ Baldanzi in estate…