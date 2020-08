Sky – Messi è il Barcellona e guadagna 75 mln all’anno, difficile vada via. Rispetto a CR7…

Leo Messi resta un sogno meraviglioso, ma come tale di difficile realizzazione. Sky Sport fa il punto sulla situazione relativa al futuro del numero 10 del Barcellona, desiderio proibito dell’Inter. Messi, riferisce Gianluca Di Marzio, guadagna 150 milioni di euro lordi (circa 75 netti) a stagione. Lui è il Barça, rappresenta tutto per il club catalano, e difficilmente lascerà la Spagna per tentare una nuova avventura, anche se avrebbe la facoltà di liberarsi dal contratto.

Questo perché l’argentino, a differenza di Cristiano Ronaldo, non ama molto spostarsi dalla sua zona di conforto. Ama le sfide, ma ama vincerle a casa sua, lì dove si sente più amato. Ecco perché l’operazione resta davvero complicata, a meno di prese di posizione pubbliche da parte di Messi. L’Inter, però, continua a sognare.

(Fonte: Sky Sport)