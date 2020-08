Aguilar (Mundo Deportivo): “Allarme, la notizia su Messi è vera! E l’Inter è pronta a…”

Leo Messi via da Barcellona. La notizia, arrivata dal Brasile, sembrava poter essere smentita in Spagna a stretto giro di posta. In realtà, anche Francesc Aguilar, prima firma del Mundo Deportivo, conferma come Messi sia tentato come mai prima di lasciare la Catalogna e il Barcellona.

“Mi sto iniziando a preoccupare. Persone di cui mi fido ciecamente mi dicono che la notizia su Messi che vuole lasciare il Barcellona subito sia tutt’altro che inventata. Non so se Messi abbia già comunicato la sua decisione al club ma è molto segnato da quello che è successo. Ma veramente molto. Pericolo“, segnala Aguilar, che poi mette in fila le pretendenti.

“La clausola da 700 milioni di euro è proibitiva per chiunque. Sarebbe meglio, per i club interessati, aspettare il 2021 e la fine del contratto. Ma Messi non vuole aspettare. Il Manchester City sarebbe una buona meta a livello di progetto sportivo. In Italia, l’Inter è pronta a fare follie per Messi. Manchester United e Chelsea hanno soldi e progetti. Non è una decisione facile, anche se il fattore calcistico conterebbe sicuramente più dei soldi”.