Inter, Messi pazzo di Lautaro: “E’ impressionante, somiglia a Suarez. Lui al Barça? Vedremo…”

Anche Leo Messi pazzo di Lautaro Martinez. Nelle ultime settimane sono circolate molte voci riguardo a una presunta chiamata del numero 10 del Barcellona nei confronti dell’attaccante dell’Inter per convincerlo a raggiungerlo al Camp Nou. Ebbene, intervistato da Mundo Deportivo, Messi ha speso parole importanti per il Toro. Parole che suonano come un’ulteriore investitura, e che potrebbero avere un peso non indifferente nella trattativa tra i due club. Ecco le dichiarazioni di Messi:

“Se devo essere onesto, non so se ci siano già state delle trattative per lui. Penso di aver già detto che per me Lautaro è un attaccante impressionante, soprattutto perché penso che sia molto completo: è forte, dribbla bene, segna molti gol, sa come proteggere la palla… Ma dovremo vedere cosa succede con lui e con altri nomi. È spettacolare, è in una condizione impressionante, si capiva che sarebbe stato un grande giocatore. Ora è esploso e lo sta dimostrando”.

Messi, poi, ha aggiunto: “È molto forte, ha un ottimo uno contro uno, nei piedi ha tanti gol, nell’area combatte con chiunque, resiste, si gira, fa reparto da solo. Ha molta qualità. È molto completo. Lautaro assomiglia molto a Luis (Suárez, ndr): si destreggiano bene con i loro corpi, tengono la palla, hanno un tiro in porta simile”.

(Fonte: Mundo Deportivo)