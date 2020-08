Palmeri: “Messi-Inter sarebbe affascinante. La squadra c’è già. La prova è che Leo ha…”

Intervenuto come ospite alla trasmissione radiofonica Tutti Convocati, Tancredi Palmeri ha parlato del futuro di Leo Messi, grande sogno di mercato dell’Inter di Suning:

“La partita col Barcellona non è chiusa, ma siamo andati un po’ oltre rispetto alla semplice mossa di scacchi. Messi ha richiesto alla FIFA un certificato di trasferimento temporaneo, ma tu lo chiedi tramite la squadra dove andrai. Quindi un nome, c’è già. Il Manchester City in questo momento è molto avanti nella corsa a Messi e questo nonostante Guardiola. I due non si sono lasciati bene e in questo caso è stato Messi a chiamare Pep, di solito è un tecnico a chiamare un giocatore… Messi è come il nero: sta bene con tutto. Vederlo all’Inter avrebbe un grande fascino, ma dal suo punto di vista il PSG potrebbe essere il posto giusto per vincere. Se ti piace vincere facile scegli il tridente con Neymar e Mbappé“.

(Fonte: Tutti Convocati)