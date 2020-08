Futuro Messi, l’Inter c’è: “I nerazzurri ci credono di più perché in questi giorni Suning…”

Come vi abbiamo riportato nelle scorse, Lionel Messi ieri ha bruscamente interrotto le vacanze sui Pirenei catalani per un incontro d’urgenza con il nuovo allenatore del Barcellona, Ronald Koeman. Incontro che non avrebbe affatto spazzato i dubbi sul futuro dell’argentino. Anzi. Messi avrebbe infatti confessato di sentirsi, in questo momento, lontano dal Barça. E l’Inter, che lavora sottotraccia, spera. Scrive la Gazzetta dello Sport:

“Leo Messi non ha firmato nessun trattato di pace. Anzi. Ha confermato di sentirsi lontano dal Barcellona. Gli 8 gol presi dal Bayern a Lisbona hanno infilato Leo in un tunnel pieno di dubbi. Serviranno altri incontri per scardinare l’incertezza. Leo e il Barça oggi restano lontani, anche se legati a filo doppio da un contratto da 100 milioni lordi a stagione e una clausola di rescissione da 700. E l’Inter adesso ci crede un po’ di più, Suning dalla Cina sta lavorando sotto traccia per portare il fuoriclasse argentino a Milano“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)