Bucchioni: “Inter-Messi, affare avviato per 2021, c’è la ‘prova’. Zhang ci prova fino in fondo”

L’umiliante sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco potrebbe aver cambiato degli scenari su cui l‘Inter stava lavorando da tempo, nel tentativo di regalare a Conte e a tutto il popolo nerazzurro il colpo da sogno chiamato Leo Messi. Eh sì, perché come scrive Bucchioni nel suo editoriale per TMW, Suning lavorava per portare l’argentino a Milano alla scadenza del contratto nel giugno del 2021. La possibilità che Messi lasci subito il Barcellona può cambiare tutto. Suning, però, ci vuole provare fino in fondo:

“L’operazione è stata avviata da tempo e il trasferimento a Milano del padre del giocatore non è un caso. Si stava lavorando però per il 2021 quando il contratto del giocatore andrà in scadenza, la devastante sconfitta contro il Bayern ha cambiato lo scenario. L’umiliazione ha turbato Messi (…). Alla finestra oggi non c’è solo l’Inter, ma anche il City. E’ ovvio che chiudere un’operazione del genere oggi sia più costoso. L’Inter comunque c’è e valuterà fino in fondo l’impatto sui costi La sensazione che gli otto gol presi dal Bayern possano aver scritto la parola fine su questa storia è molto forte“.

(Fonte: TMW)