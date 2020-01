Napoli-Inter rivali anche sul mercato: nome in comune. Llorente-Politano, scambio congelato

Anche il Napoli, come l’Inter, cerca un giocatore per la fascia sinistra. Secondo quanto sostiene TuttoSport il club partenopeo, prossimo rivale dei nerazzurri in campionato, pensa a Ricardo Rodriguez. Si penserebbe alla richiesta di un prestito ma al Milan vorrebbe monetizzare.

Per questo si pensa come alternativa al giocatore dello Sporting, l’argentino Acuna, che piacerebbe anche alla società nerazzurra. La valutazione è di venti mln. Sempre per quanto riguarda il mercato in comune tra i due club si legge anche: “ Al momento, è stato congelato lo scambio di prestiti Llorente-Politano con l’Inter e solo lunedì Marotta e De Laurentiis decideranno se continuare a parlarne o declinare il tutto”.

(Fonte: TS)