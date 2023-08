Il nome di Mehdi Taremi è stato accostato anche all’Inter in questa finestra di mercato, prima del ritorno di Marko Arnautovic. Come riportato da Sky Sport, ora il Milan sta per chiudere il colpo. Il Porto ha ormai accettato l’offerta rossonera da 15 milioni con pagamenti in tempi più brevi. Ora è partita la macchina burocratica per formalizzare l’accordo e poi sarà in Italia per visite e firma.