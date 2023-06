GdS – Clamoroso: il Milan sfida l’Inter, vuole Lukaku anche a titolo definitivo

Il Milan è pronto a sfidare l'Inter sul mercato. E non solo su Frattesi. Da quanto scrive La Gazzetta dello Sport il club rossonero sarebbe pronto ad andare su Lukaku. Il giocatore a fine mese tornerà al Chelsea dopo l'ultima stagione in prestito al club interista. Difficilmente il giocatore rimarrà a Londra e i nerazzurri lo hanno chiesto in prestito, tramite il ds Ausilio nel suo viaggio a Londra, a condizioni vantaggiose nella speranza che la volontà del calciatore possa avere un peso.

Il Milan però - scrive la rosea - pensa a lui oltre che a Frattesi e sarebbe pronto a trattare con il Chelsea l'acquisto definitivo dell'attaccante belga. Il club inglese ha pagato Romelu 109 mln + bonus ma non chiederà questa cifra. Basterebbe per acquistarlo un'offerta attorno ai 40 mln di euro, una cifra che i nerazzurri non potrebbero comunque pagare in questo momento. "E allora, anche qui, sarà decisiva la testa di Lukaku: l’Inter spera che, come detto più volte in passato, Big Rom non vada dai cugini ma... mai dire mai. Il Milan sembra pronto a inserirlo in un attacco XL con Giroud e Thuram: sì, è clamoroso", conclude il sito sportivo.