Inter, Milik a gennaio? “Ci vuole la cessione di uno di quesi tre dietro nelle gerarchie”

Il tema legata al vice-Lukaku resta di stretta attualità in casa Inter. Sanchez è spesso alle prese con problemi fisici, mentre Pinamonti, anche a causa dell’età, non dà quelle garanzie che Conte cerca. Ecco che il nome di Arkadiusz Milik, in scadenza col Napoli a giugno 2021 si fa sempre più caldo, ma servono determinate condizioni per portarlo a Milano: “Se le casse societarie lo consentiranno – spiega Il Giorno -, magari trovando acquirenti per qualche nome non in cima alle gerarchie di Conte (Vecino, Nainggolan, Eriksen), Marotta potrebbe provare ad anticipare i tempi

Il suo contratto con il Napoli è in scadenza nel giugno 2021 e che già l’estate scorsa è stato a un passo dal lasciare la Campania per accasarsi prima alla Juventus, poi alla Roma, quindi alla Fiorentina. L’idea tecnica della società è quella di inserire Milik come vice-Lukaku. Acquistare il polacco garantirebbe di avere un elemento di caratura internazionale in rosa senza esborso per il cartellino, a pochi mesi da un mercato estivo 2021 nel quale non è scontata la permanenza di Lautaro Martinez”, si legge.