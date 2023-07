Il quotidiano sportivo parla anche di quanto sta succedendo al Paris Saint-Germain con Mbappé convinto di restare fino a fine stagione per poi lasciare il club francese a fine contratto e a parametro zero per firmare col Real. La proprietà del club francese gli ha dato un ultimatum, deve rinnovare altrimenti partire adesso, ovviamente il PSG non ha intenzione di farlo partire a costo zero.