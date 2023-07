In Argentina – Colidio non vuole andare al Boca e lo ha detto ad Ausilio. L’agente…

"All'inizio di questa settimana, il Boca ha raggiunto un accordo con l'Inter per acquisire l'85% del pass del giovane attaccante in cambio di cinque milioni di dollari e per lui era pronto un contratto quadriennale. Il club italiano avrebbe mantenuto la restante percentuale dell'attaccante e aveva considerato buona l'idea di farlo tornare nel club dove aveva giocato da ragazzino, ma Colidio ha rinunciato a giocare per il Boca e il 12 luglio, quando tornerà in Italia, definirà il suo futuro", si legge sul sito sportivo argentino.