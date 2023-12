Mkhitaryan, dettagli rinnovo: “Avrà il Decreto Crescita. E c’è una novità: clausola nel 2025”

"Henrikh Mkhitaryan sarà ricordato come uno degli ultimi giocatori ad aver rinnovato il suo contratto con i vantaggi del Decreto Crescita ovvero con la fiscalità agevolata in vigore dall'1 gennaio 2020 e non prorogata fino al 29 febbraio dal Consiglio dei Ministri nel decreto Milleproroghe. Il club di viale della Liberazione aveva previsto da tempo di rinnovare l'accordo con l'ex Roma perché, essendo in scadenza il 30 giugno 2024, non voleva rimandare a fine stagione la trattativa per fargli proseguire la sua avventura in nerazzurro: il fatto che sia un titolare inamovibile e una pedina fondamentale per Inzaghi ha reso la scelta automatica".