Romano: “Onana, momenti di tensione Inter-United. Domani giorno decisivo”

Una trattativa che si avvia alla conclusione, quella tra Inter e Manchester United per il trasferimento di André Onana in Inghilterra. Resta l'ottimismo per chiudere l'affare, anche se non sono mancati anche momenti di tensione tra i due club.