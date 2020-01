Intermediario Giroud: “Su di lui l’Inter e altre squadre. Dipende dal Chelsea. C’è tempo”

Intervistato da Sky Sport all’interno dello Sheraton Hotel, sede delle ultime ore di trattative del calciomercato invernale, Vincenzo Morabito, intermediario che si sta occupando di Giroud, ha parlato del futuro dell’attaccante francese, sul quale è tornata anche l’Inter:

“Società è storicamente una piazza molto calda, con la Lazio che ha un grande allenatore. Giroud sta valutando anche questo. Su di lui ci sono Inter, Lazio, Manchester United, Tottenham. Dipende anche dal Chelsea, che deve trovare un sostituto. In questo momento siamo completamente bloccati, perché manca il giocatore per il Chelsea. Non sarà Mertens, che ha deciso di restare a Napoli, ma da un momento all’altro potrebbe uscire fuori il nome. Manca ancora molto tempo“.

(Fonte: Sky Sport)