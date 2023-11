Moretto: “Inter molto fredda su Ouedraogo. Il Milan spinge tanto per gennaio, c’è il prezzo”

Assan Ouédraogo si dirige verso Milano. Ma non sponda Inter, secondo Matteo Moretto, esperto di mercato, che nel punto sul futuro del giovane 2006 per SOS Fanta, sembra scartare così: "Se ne sta parlando da diverse settimane, il 2006 dello Schalke 04 è stato accostato a molte squadre, Milan compreso. Anche Inter, ma a noi non risultano contatti recenti: anzi la pista nerazzurra è decisamente fredda.