Moretto – Milan, trattativa resta avanzata per Zirkzee. Nelle ultime ore…

"Nelle ultime ore non ci sono stati incontri tra il Milan e la Sports Invest Uk a Milano per Joshua Zirkzee. Il club rossonero resta in trattativa avanzata per l’attaccante olandese e confida nella propensione del calciatore di andare al Milan per definire in toto l’accordo con il suo agente Kia Joorabchian, che in questo momento si trova a Londra e sta sistemando i dettagli del contratto di Douglas Luiz con la Juventus".