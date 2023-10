In diretta sul canale Twitch di SOS Fanta, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha risposto anche su Mehdi Taremi in chiave Inter. “Taremi? Non la vedo facile per l’Inter a gennaio. C’è anche l’ipotesi estero per lui, a oggi dico più estero che Italia ecco. Il Porto apre per cederlo nel mercato invernale per non perderlo a 0. Il club lusitano sa perfettamente che non rinnoverà il suo contratto”, le sue dichiarazioni.