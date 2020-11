“Mossa Inter per gennaio: tutto su Milik“. E’ questo il titolo del box dedicato all’Inter sulla prima pagina di Tuttosport in edicola giovedì 19 novembre 2020. Il quotidiano dà quindi spazio alla trattativa che il club nerazzurro potrebbe imbastire per il centravanti polacco. La copertina è dedicata all’Italia: “Fratelli d’Italia. Azzurri ancora belli e vincenti: Belotti e Berardi stendono la Bosnia. Nazionale alle Finali Nations League con Belgio, Francia e Spagna”.