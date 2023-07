CdS – Roma, Mourinho in pressing: ecco i tre segnali social per avere Morata

Si muove Paulo Dybala, ma non soltanto: José Mourinho è sceso in campo in prima persona per avere Alvaro Morata alla Roma

José Mourinho vuole a tutti i costi Alvaro Morata. Pressing dell’allenatore sullo spagnolo e sulla dirigenza della Roma per chiudere l’operazione con l’Atletico Madrid. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, “l’accordo con il giocatore già è chiuso e sul tema ingaggio non ci sarebbero problemi dopo l’incontro avuto meno di una settimana fa con l’entourage dello spagnolo. Mourinho sta facendo il massimo per poterlo riallenare dopo la parentesi al Real Madrid, ormai nel lontano 2010, quando fu proprio lui a portarlo in prima squadra. Il centravanti è sempre seguito dall’Inter e dalla Juventus, ma ha dato la preferenza alla Roma. Lui e la sua famiglia. Per questo per ora non spaventa l’offertona arrivata dall’Al Shabab.