Sommer entro il fine settimana: ieri contatto Inter-Bayern, la situazione. E spunta De Gea

Yann Sommer è il rinforzo individuato dall’Inter per il post Onana. Ma, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, c'è una piccola frenata da registrare per il portiere svizzero. Il Bayern Monaco sta avendo difficoltà, anche in considerazione dei dubbi relativi alle condizioni fisiche di Neuer, a trovare un sostituto di Sommer sul mercato.

"E ieri l’ha comunicato all’Inter, in un contatto che i due club hanno avuto. È infatti fallita la trattativa con il Valencia per il georgiano Mamardashvili, l’erede designato. I bavaresi stanno valutando altri profili. Ma è chiaro che le tempistiche del Bayern non vadano molto d’accordo con le esigenze dei nerazzurri. Inzaghi ha chiesto di avere a disposizione almeno uno dei due portieri da acquistare per la tournée in Giappone. Ma difficilmente sarà così: è assai probabile che in porta, tra Osaka e Tokyo, ci saranno Di Gennaro, Radu e Stankovic".