José Mourinho non resterà disoccupato ancora per molto. Dopo il divorzio dalla Roma, il tecnico portoghese è stato accostato a diversi club in cerca di un nuovo tecnico, ma secondo la stampa spagnola sarebbe la Turchia il prossimo approdo per lo Special One: il Mundo Deportivo scrive che sarebbe molto vicino a un nuovo progetto che rappresenterebbe una novità assoluta in un campionato in cui non ha mai allenato.