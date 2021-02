SI – Mercato Inter, Musso: principio di accordo tra Roma e Udinese

La società giallorossa dovrebbe quindi avere, secondo la versione di Sportitalia, una corsia preferenziale per arrivare al portiere

Uno dei portieri individuati dall'Inter per il post Handanovic è Musso. L'estremo difensore argentino dell'Udinese però potrebbe avere una destinazione diversa da Milano. Da quanto raccolto da Sportitalia, la Roma avrebbe trovato - in via del tutto informale - un principio di accordo con l'Udinese per il portiere. E per questo i giallorossi dovrebbero avere una corsia preferenziale per il giocatore rispetto alla concorrenza.