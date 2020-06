Inter, ipotesi nuova su Nainggolan che ha del clamoroso: scenario finale davvero a sorpresa

Resta ancora tutto da scrivere il futuro di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga, attualmente in prestito secco al Cagliari dall’Inter, al termine della stagione tornerà con ogni probabilità a Milano, in attesa di una soluzione. Che, a differenza di qualche settimana fa, non sembra poi più così scontata. Se prima una cessione da parte dei nerazzurri pare l’unica strada percorribile, infatti, ora la permanenza all’Inter di Nainggolan sta diventando un’ipotesi sempre più concreta. Tanto che l’edizione odierna del Corriere dello Sport parla addirittura di possibile rinnovo:

“Quando finirà la stagione, a questo punto ben oltre la data prefissata del 30 giugno, farà ritorno all’Inter, la società che detiene il suo cartellino (…). In un mercato che non permetterà grandi follie, sarà difficile incassare parecchio da un giocatore come Nainggolan. Ecco perché tenerlo in nerazzurro potrebbe essere una soluzione. C’è l’Inter che farebbe valere il contratto fino al 2022 e magari potrebbe pensare ad un prolungamento per blindarlo e pensare ad una cessione solo in futuro“.

(Fonte: Corriere dello Sport)