Pavoletti o Cragno per Nainggolan? “L’Inter vuole un altro nome”. C’è voglia di chiudere

Radja Nainggolan è sempre stato piuttosto netto sulla sua volontà di tornare a Cagliari. E ora che il mercato di gennaio si avvicina, l’Inter è pronta ad ascoltare un’eventuale proposta del club sardo, cercando una soluzione che possa accontentare tutte le parti in gioco.

Fra i tanti nomi fatti come eventuali contropartite da far rientrare nell’affare, sicuramente Pavoletti e Cragno occupano un posto di rilievo. Ma, secondo calciomercato.com, nei radar nerazzurri ci sarebbe sempre Riccardo Ladinetti, centrocampista classe 2000 attualmente in prestito all’Olbia:

“La scorsa finestra di mercato servivano 10-12 milioni, ora il prezzo è sceso sotto i 10. E nell’affare potrebbero finire contropartite gradite ai nerazzurri. Pavoletti piace molto come vice Lukaku, così come nei radar c’è sempre ​Riccardo Ladinetti, centrocampista classe 2000, attualmente in prestito all’Olbia. C’è volontà di arrivare a un accordo, da entrambe le parti: l’Inter sa che potrebbe centrare una minusvalenza, ma in ballo c’è anche lo stipendio del Ninja. In scadenza tra un anno e mezzo, peserà a bilancio per circa 12,5 milioni di euro lordi. Troppi per un ‘panchinaro’“.

