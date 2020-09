Pedullà: “Nainggolan? Rapporto ripristinato con l’Inter e Conte. E c’è una possibilità”

Alfredo Pedullà, esperto di mercato, intervenuto negli studi di Sportitalia, ha risposto così alla possibilità di vedere Arturo Vidal e Radja Nainggolan insieme all’Inter la prossima stagione: “Vedere Vidal e Nainggolan insieme all’Inter è una possibilità, non una certezza: io non sono convinto al 100% che Nainggolan resterà all’Inter, neanche al 90 o all’80. Lui si è messo a disposizione con grande entusiasmo, ora c’è un rapporto importante ripristinato con la società e con l’allenatore. Io non do certezze sul fatto che il 20 settembre sia ancora lì: possono maturare scambi o arrivare una grande offerta dal Cagliari”.