Inter, Nainggolan nell’affare De Paul? “No, per Radja in queste ore si parla di uno scambio”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport esclude che il nome di Radja Nainggolan possa rientrare come contropartita (magari in prestito) nell’affare De Paul, in cui potrebbe invece esserci Matias Vecino. Il quotidiano scrive come invece ci sia la possibilità, per il belga, di tornare a Cagliari, nell’ambito di uno scambio che porterebbe a Milano Leonardo Pavoletti:

“Più difficile, invece, che possa essere coinvolto Nainggolan (nell’affare De Paul, ndr), che ha continua ad avere in mente il Cagliari, tanto che nelle ultime ore ha cominciato a circolare la voce di uno scambio con Pavoletti“.

(Fonte: Corriere dello Sport)