Sky – Napoli torna su Samardzic: previsti contatti con l’Udinese

Il calciatore, che in estate ha sfiorato l'Inter, adesso è nel mirino di De Laurentiis

Non è stato l'inizio campionato che si aspettavano a Napoli. E adesso De Laurentiis prova a correre ai ripari: oltre all'esterno Mazzocchi, spiegano a Skysport, il nome sul quale il club partenopeo sta puntando forte è quello di Lazar Samardzic dell'Udinese. Il calciatore, che in estate ha sfiorato l'Inter, potrebbe sbarcare a gennaio in Campania.