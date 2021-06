Nainggolan, l’Inter non ci punta e lui vuole restare al Cagliari: nodi e peso sul bilancio

Il centrocampista belga vuole restare nella città sarda ma ci sono ancora degli ostacoli da superare

Nainggolansembra ormai destinato all'addio all'Inter. Dopo altri sei mesi in prestito al club sardo, la società nerazzurra non ha intenzione di puntare sul belga e lui vuole rimanere in Sardegna. Ma di mezzo c'è un contratto di 4 mln all'anno e un residuo di ammortamento rispetto al suo cartellino di 9.5 mln.