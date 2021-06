Vecino-Cagliari? Inzaghi ferma tutti e lo trattiene all’Inter. E ha un suo motivo

Il giocatore non è sul mercato per il momento: l'idea è di trattenerlo e questa idea cambierebbe solo a fronte di una grossa offerta in contanti

Eva A. Provenzano

Di Matias Vecino si è parlato nelle scorse ore ed è stato sottolineato che sarebbe potuto finire al Cagliari nell'ambito della trattativa per Nainggolan e Nandez. Ma sul centrocampista nerazzurro, che ha un ingaggio superiore rispetto al giocatore rossoblù, è arrivato uno stop da parte dell'Inter. Almeno per il momento.

Il Corriere dello Sport spiega sul centrocampista: "L’idea che prevale è quella di tenerlo, visto che Inzaghi lo considera un elemento utile per dare completezza al reparto di centrocampo. Potrà cambiare qualcosa soltanto se arriveranno offerte di una certa consistenza, ovviamente in contanti".

(Fonte: Corriere dello Sport)