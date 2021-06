Inter, Nainggolan sul mercato: quanto era costato e quanto pesa oggi a bilancio

Il centrocampista belga resta in uscita dai nerazzurri e spera di essere riscattato dal Cagliari per la prossima stagione

Futuro ancora tutto da scrivere per Radja Nainggolan, che era arrivato all'Inter dal Cagliari per 38 milioni più bonus. Il belga ha ancora un anno di contratto con i nerazzurri, ma non rientra nei piani del nuovo allenatore Simone Inzaghi. Il centrocampista pesa 9,6 milioni a bilancio e guadagna 4,5 milioni. Cifre che il Cagliari al momento non ha intenzione di garantire al giocatore. L'anno scorso Nainggolan era in prestito in Sardegna e ha totalizzato un gol in 26 partite di Serie A con la maglia del Cagliari.