Vidal? Conte ha un altro over come priorità assoluta. Inter, è il nome che manca: sì Marotta

Che Antonio Conte voglia Arturo Vidal per aumentare il tasso di personalità della sua Inter e la cifra caratteriale della squadra non è affatto in discussione. Ma l’allenatore nerazzurro sa che, per competere ai massimi livelli su tutti e tre i fronti del 2020-21, servono almeno quattro attaccanti pronti e vincenti. La priorità assoluta, dunque, è acquisire un centravanti che lì davanti ci sappia fare. Il nome sottolineato come priorità assoluta è quello di Olivier Giroud, 34 anni, ora al Chelsea e campione del mondo con la Francia nel 2018.

Oltre a essere una punta di assoluto affidamento, c’è la sensazione che quello di Giroud sia proprio il nome che manchi all’interno della rosa dell’Inter, dato che andrebbe a colmare il buco di vice-Lukaku presente per tutta questa stagione. Marotta e Ausilio avrebbe già detto di sì all’investimento su di lui e su Vidal. Due over 30 per migliorare l’Inter insieme ad nomi di prospettiva. Perché sì, esperienza e personalità servono, a patto di non trasformare quella interista in una rosa di veterani. Scrive Tuttosport:

“Uno, magari due over 30 potrebbero anche arrivare per puntellare la rosa e consegnare così al tecnico elementi che sappiano come vincere in fretta (vedi per esempio Giroud come vice Lukaku), ma la società non vuole neanche formare una squadra di “veterani” che poi andrebbe rifatta da zero fra uno o due anni“.

(Fonte: Tuttosport)