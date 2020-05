Inter, c’è il nome suggestivo: talento esagerato che in A ha fatto incantato tutti. Non è Tonali

C’è anche il nome di Jeremie Boga sul taccuino dei dirigenti dell’Inter in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, l’attaccante esterno del Sassuolo, che in questa stagione di Serie A ha stupito tutti con 8 gol e 4 assist, sarebbe sotto la lente d’ingrandimento dei nerazzurri, che starebbero da tempo valutando l’affare.

In particolare, sarebbe Antonio Conte a riflettere sull’eventualità di accogliere ad Appiano Gentile il giocatore e se valga davvero la pena investire su di lui. Abituato a giocare come attaccante esterno, figura tattica non presente nell’Inter del tecnico leccese dato il 3-5-2, Boga potrebbe infatti non integrarsi perfettamente nell’idea di gioco dell’ex ct, con il rischio di un nuovo ‘problema’ sulla scia di quanto accaduto con Perisic e Politano.

L’Inter, comunque c’è. Ed è pronta a sfidare Roma e Napoli nel caso arrivasse il via libera di Conte.

(Fonte: calciomercato.com)