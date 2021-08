L’Inter vuole chiudere il cerchio: “Non solo una punta. C’è un nome nella testa di Marotta”

L'Inter in questi ultimi dieci giorni di calciomercato è pronta a chiudere il cerchio per consegnare a Simone Inzaghi la rosa definitiva

L'Inter in questi ultimi dieci giorni di calciomercato è pronta a chiudere il cerchio per consegnare a Simone Inzaghi la rosa definitiva per la stagione 2021-22. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel mirino dei nerazzurri non c'è solo un attaccante (Correa e Thuram i nomi più caldi, bensì anche un giocatore sugli esterni. Meglio se duttile come Nahitan Nandez: l'uruguaiano è sempre piaciuto ai dirigenti dell'Inter e la pista per portarlo a Milano dal Cagliari non è tramontata.