Repubblica – Inter, Trapp il nome nuovo per la porta. Poi altri tre colpi per Inzaghi

"Oltre a un portiere — il nome nuovo è Trapp, ieri l’intermediario per Trubin era nella sede nerazzurra, piace anche Carnesecchi— andranno trovati un centrale di difesa, una mezzala e un esterno di sinistra, se Gosens dovesse partire. Riempire in fretta le caselle è importante. Nelle prime 10 giornate l’Inter incontrerà solo due grandi: il Milan alla quarta e la Roma alla decima. Per il resto, fra agosto e ottobre, affronterà formazioni neopromosse o qualificate dall’ottava posizione in giù nello scorso campionato. Un’occasione per partire forte, verso la seconda stella", si legge sul quotidiano.