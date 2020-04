Altra prima pagina del portale spagnolo Sport dedicata a Lautaro Martinez. Il bomber dell’Inter è uno dei nomi caldi in ottica Barcellona e il quotidiano iberico ne parla in taglio alto nell’edizione di giovedì 2 aprile 2020: “Il Barça offre a Lautaro 7 milioni a stagione“, il breve commento di Sport che riprende la notizia del giorno riportata dai media italiani circa l’offerta che i blaugrana hanno pronta per il classe ’97.