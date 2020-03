Inter, l’offerta per Lautaro: Marotta risponde così. E l’ad valuta due scambi con Bayern e Chelsea

Sarà un’estate caldissima in casa Inter sul fronte mercato, con diverse situazioni in entrata e in uscita da risolvere. Secondo quanto riporta SportMediaset, Paratici e Leonardo stanno parlando di un ipotetico scambio tra Pjanic e Mauro Icardi: ma i francesi dovranno prima riscattarlo dall’Inter per 70 milioni. E chiederanno uno sconto sulla clausola di 15 milioni per una cessione in Italia. L’Inter intanto valuta la proposta del Bayern Monaco di uno scambio tra Perisic e Tolisso, con leggero conguaglio a favore dei tedeschi.

Al Chelsea, con cui Marotta cercherà uno sconto per Moses, potrebbe proporre uno scambio tra Vecino e Marcos Alonso. Il Barcellona, invece, ha offerto Vidal e Semedo e 70 milioni per Lautaro Martinez: la proposta non scalda l’Inter, che non vuole svendere il Toro e proverà a tenerlo con rinnovo senza clausola. A zero, invece, potrebbero arrivare Giroud e Vertonghen, senza dimenticare le sfide con la Juventus per i gioielli italiani Chiesa e Tonali.